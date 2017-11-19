Леонид Кучук: "Игроки "Ростова" настолько хотят победить, что это является психологическим тормозом"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) подчеркнул, что не может упрекнуть команду в нежелании или беззубости. Он также добавил, что ростовчане хотят выйти из этой ямы.

– Чего тогда не хватило сегодня?

– Не могу упрекнуть команду в нежелании или беззубости. Настолько хотят победить, что это является психологическим тормозом, – сказал Кучук. - У любой команды есть такой рубеж, который нужно перейти. "Амкар" – мощная команда антропометрически, часто выигрывает на выезде, хорошо использует стандарты. С ними нужно искать пространство, а его очень мало.

– В науке бывают погрешности – например, незабитые пенальти, которые уже стали серьезной проблемой для команды.

– Не хочу Ингасона обвинять. Он до сих пор не мазал с "точки". Раз взял мяч, значит, был уверен. Вратарь угадал. Баджо не забил решающий пенальти в финале. Это все психология, иногда удача.

– У "Ростова" худшие в лиге показатели по игре дома. Вам удобнее на выезде?

– Иногда команда действительно более раскрепощенно себя чувствует на выезде. Но я хочу поблагодарить команду и болельщиков, они хорошо нас сегодня поддерживали. Команда хочет выйти из этой ямы. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"Ростов" остался на 11-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. Команда не может победить на протяжении 12 игр.

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"