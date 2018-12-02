Леонид Федун: "Обструкция Глушакова? Вообще этого не понимаю"

2 декабря. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 2:1. Леонид Федун в своей ложе на "Открытие Арене". Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Свое мнение о победе в дерби с "Локомотивом" (2:1) в эксклюзивном интервью для "СЭ" высказал владелец "Спартака"

– Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли, – сказал Федун. – Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.

– Есть вопросы по судейству?

– Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.

– Выход из кризиса виден, дно нащупали?

– Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной. Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.

– Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить?

– Я вообще этого не понимаю. (Сергей Егоров)

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