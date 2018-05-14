Лапочкин, Карасев и Николаев получили "неуды". Судьи завершили чемпионат тремя "двойками"

В последнем туре чемпионата России арбитрам не удалось избежать серьезных ошибок. В итоге неудовлетворительные оценки получили Сергей Карасев, Сергей Лапочкин и Алексей Николаев.
Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых на 45-й минуте матча "Спартак" – "Динамо" (0:1). В том эпизоде спартаковский вратарь Ребров сбил Ташаева. Лапочкин ошибочно не удалил защитника армейцев Набабкина. Тот на 32-й минуте матча ЦСКА – "Анжи" (2:1) нарушил правила в единоборстве с Хубуловым, убегавшим один на один с вратарем.
Николаев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота грозненской команды. Ее защитник Плиев на 16-й минуте матча "Амкар" – "Ахмат" (0:0) сыграл правой рукой в своей штрафной площади. (Александр БОБРОВ)
- Ахмат (футбол)
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Артем Ребров
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Кирилл Набабкин
- Алексей Николаев (судья)
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Арсен Хубулов
- Заурбек Плиев
- Александр Ташаев