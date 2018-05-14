10:16 | Футбол — РФПЛ

Лапочкин, Карасев и Николаев получили "неуды". Судьи завершили чемпионат тремя "двойками"


В последнем туре чемпионата России арбитрам не удалось избежать серьезных ошибок. В итоге неудовлетворительные оценки получили Сергей Карасев, Сергей Лапочкин и Алексей Николаев.

Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых на 45-й минуте матча "Спартак""Динамо" (0:1). В том эпизоде спартаковский вратарь Ребров сбил Ташаева. Лапочкин ошибочно не удалил защитника армейцев Набабкина. Тот на 32-й минуте матча ЦСКА"Анжи" (2:1) нарушил правила в единоборстве с Хубуловым, убегавшим один на один с вратарем.

Николаев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота грозненской команды. Ее защитник Плиев на 16-й минуте матча "Амкар""Ахмат" (0:0) сыграл правой рукой в своей штрафной площади. (Александр БОБРОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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