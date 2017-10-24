Кристиан Нобоа: "Уважаем "Локо", но "Зениту" надо выйти на чистое первое место"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожники - очень серьезный соперник. Хавбек также добавил, что его команда намерена одержать победу в предстоящей встрече.

– Могли представить, что именно "Локомотив" будет бороться с "Зенитом" за первое место?

– Да, а почему нет? Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник. "Локо" хорош как в атаке, так и в обороне. Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, братьев. Да вообще там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

– То есть "Зенит" – фаворит?

– Нет. Мы не думаем о том, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем "Локо", но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече.

– Паредес не выйдет на поле из-за перебора карточек. Отличный шанс для вас?

– Посмотрим. Решение принимает Манчини. Я очень хочу играть, доказываю это на каждой тренировке. А дальше уже тренер определяет состав. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 29 октября. Начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.