Красножан может сменить Григоряна, если "Анжи" проиграет в Хабаровске

Как стало известно "СЭ", во вторник главный тренер "Анжи" Александр Григорян может лишиться своего поста. Это произойдет в том случае, если махачкалинцы на выезде проиграют "СКА-Хабаровск" в 5-м туре чемпионата России. Матч начнется в 11.00 по московскому времени.
Пока "Анжи" одержал одну победу – над "Амкаром", уступил ЦСКА, "Локомотиву", "Ростову" и сейчас занимает 13-е место.
По нашим данным, основной кандидат на замену Григоряну – Юрий Красножан. Последним местом работы 54-летнего специалиста является сборная Казахстана. Заметим, что Красножан уже тренировал "Анжи", но недолго. Возглавив команду 27 декабря 2011 года, 13 февраля 2012-го он уже написал заявление об отставке по собственному желанию.
- Ростов
- Юрий Красножан
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Александр Григорян
- Сборная Казахстана (Футбол)
igogohruhru
он так гнобил своих игроков, что наверняка ребята со СКА сыграют как надо
01:02
mikeV
А что - владельцы Анжи считают, что их клуб сильнее ЦСКА, Локомотива и Ростова?
23:06 7 августа
suomi257
туда ему и дорога!!!....а то чересчур хотел себя ушлым показать!!!....гнать давно в три шеи!!!!....а то как курица на нашесте раскудахтался!!!
22:46 7 августа