22:14 7 августа | Футбол — РФПЛ

Красножан может сменить Григоряна, если "Анжи" проиграет в Хабаровске

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Как стало известно "СЭ", во вторник главный тренер "Анжи" Александр Григорян может лишиться своего поста. Это произойдет в том случае, если махачкалинцы на выезде проиграют "СКА-Хабаровск" в 5-м туре чемпионата России. Матч начнется в 11.00 по московскому времени.

Пока "Анжи" одержал одну победу – над "Амкаром", уступил ЦСКА, "Локомотиву", "Ростову" и сейчас занимает 13-е место.

По нашим данным, основной кандидат на замену Григоряну – Юрий Красножан. Последним местом работы 54-летнего специалиста является сборная Казахстана. Заметим, что Красножан уже тренировал "Анжи", но недолго. Возглавив команду 27 декабря 2011 года, 13 февраля 2012-го он уже написал заявление об отставке по собственному желанию.

"СЭ" проведет трансляцию встречи "СКА-Хабаровск" - "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igogohruhru

он так гнобил своих игроков, что наверняка ребята со СКА сыграют как надо

01:02

mikeV

А что - владельцы Анжи считают, что их клуб сильнее ЦСКА, Локомотива и Ростова?

23:06 7 августа

suomi257

туда ему и дорога!!!....а то чересчур хотел себя ушлым показать!!!....гнать давно в три шеи!!!!....а то как курица на нашесте раскудахтался!!!

22:46 7 августа