Красножан может сменить Григоряна, если "Анжи" проиграет в Хабаровске

Как стало известно "СЭ", во вторник главный тренер "Анжи" Александр Григорян может лишиться своего поста. Это произойдет в том случае, если махачкалинцы на выезде проиграют "СКА-Хабаровск" в 5-м туре чемпионата России. Матч начнется в 11.00 по московскому времени.

Пока "Анжи" одержал одну победу – над "Амкаром", уступил ЦСКА, "Локомотиву", "Ростову" и сейчас занимает 13-е место.

По нашим данным, основной кандидат на замену Григоряну – Юрий Красножан. Последним местом работы 54-летнего специалиста является сборная Казахстана. Заметим, что Красножан уже тренировал "Анжи", но недолго. Возглавив команду 27 декабря 2011 года, 13 февраля 2012-го он уже написал заявление об отставке по собственному желанию.

"СЭ" проведет трансляцию встречи "СКА-Хабаровск" - "Анжи".