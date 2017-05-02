"Краснодар" за драку запретил шестерым фанатам посещать домашние игры

"Краснодар" в связи с дракой между болельщиками своей команды и фанатами "Анжи" перед вчерашним матчем 26-го тура в столице Кубани на своем официальном сайте выступил с заявлением. В нем отмечается, что все виновные идентифицированы и к ним будут применены самые жесткие санкции. Клуб настоятельно просит воздержаться от подобного поведения и подчеркивает, что это должно послужить предупреждением для остальных болельщиков.

Заявление "Краснодара":

"В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками "Краснодара" и "Анжи".

Прежде всего, мы хотим поблагодарить так называемых "фанатов" за то, что они дали нам возможность идентифицировать почти всех всех участников драки.

Шестеро людей, называющих себя болельщиками "Краснодара", задержаны органами правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ

Мы со своей стороны внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба.

Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК "Краснодар" будет наложен навсегда

Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности ФК "Анжи", чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе

Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия".

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