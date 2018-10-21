19:36 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" убрал Мамаева из предматчевой заставки на стадионе и программки

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"Краснодар" убрал полузащитника Павла Мамаева из предматчевой заставки на домашнем стадионе. Вместо 30-летнего хавбека героем ролика стал защитник Урош Спаич.

Кроме того, Мамаева убрали из состава "быков" в предматчевой программке.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита"  Александром Кокориным были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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