"Краснодар" убрал Мамаева из предматчевой заставки на стадионе и программки

"Краснодар" убрал полузащитника Павла Мамаева из предматчевой заставки на домашнем стадионе. Вместо 30-летнего хавбека героем ролика стал защитник Урош Спаич.
Было/стало. pic.twitter.com/m8yYgy9Siu– Davydova Viktoria (@vktrdavydova) 21 октября 2018 г.
Кроме того, Мамаева убрали из состава "быков" в предматчевой программке.
Мамаева также нет в составе в предматчевой программке. pic.twitter.com/05JgEMrUaA– Davydova Viktoria (@vktrdavydova) 21 октября 2018 г.
Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".
Опрос
Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Загрузка...