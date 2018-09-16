"Краснодар" разгромил "Анжи". Мамаев забил рабоной

"Краснодар" разгромил "Анжи" со счетом 4:0 в матче седьмого тура чемпионата России. Голы забили Вандерсон Масиэл (9-я минута), Виктор Классон (14), Павел Мамаев (58) и Маурисио Перейра (58).

Мамаев забил мяч эффектным ударом рабоной. Видео с голом можно посмотреть здесь.

"Краснодар" набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Анжи" располагается на последнем месте с 3 баллами.

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Краснодар" - 0:4 (0:2)

Голы: Вандерсон Масиэл, 9 (0:1). Классон, 14 (0:2). Мамаев, 58 (0:3). Игнатьев, 82 (0:4).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Удалый, Белоруков, Новосельцев, Хамдамов (Ахъядов, 80), Кацаев (Маркелов, 67), Рабиу, Ондуа, Кулик, Понсе (Долгов, 61).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Фьолусон, Стоцкий, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 70), Газинский, Каборе (Перейра, 66), Мамаев (Куэва, 67), Классон, Игнатьев.

Предупреждения: Хамдамов, 54. Белоруков, 70. Савичев, 77. Сулейманов, 86.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Ширяев (Ставрополь).

16 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам