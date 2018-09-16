17:55 | Футбол — РПЛ

Сумасшедший гол Мамаева. Этот удар уничтожил "Анжи"

Гол Павла Мамаева. Гол Павла Мамаева. Гол Павла Мамаева.
Гол Павла Мамаева.
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"Краснодар" забил третий гол "Анжи" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России. На 58-й минуте отличился Павел Мамаев.

29-летний игрок сам начал атаку своей команды в центре поля и сам ее завершил. Сделал это хавбек эффектным ударом рабоной. 


 

"Анжи" – "Краснодар": онлайн-трансляция матча

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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