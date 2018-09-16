Сумасшедший гол Мамаева. Этот удар уничтожил "Анжи"

"Краснодар" забил третий гол "Анжи" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России. На 58-й минуте отличился Павел Мамаев.

29-летний игрок сам начал атаку своей команды в центре поля и сам ее завершил. Сделал это хавбек эффектным ударом рабоной.

"Анжи" – "Краснодар": онлайн-трансляция матча