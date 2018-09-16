Сумасшедший гол Мамаева. Этот удар уничтожил "Анжи"

"Краснодар" забил третий гол "Анжи" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России. На 58-й минуте отличился Павел Мамаев.
29-летний игрок сам начал атаку своей команды в центре поля и сам ее завершил. Сделал это хавбек эффектным ударом рабоной.
59' ГОООЛЛЛ! Красивый мяч забивает Павел Мамаев! Явно вдохновлен Павел недавним голом Ибрагимовича!😃#АнжиКраснодар - 0:3!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 сентября 2018 г.
💪 Павел Мамаев превращает неудобную передачу в гол-красавец!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 сентября 2018 г.
⚽ Лучше один раз увидеть! https://t.co/m1a2fVgHhK#АнжиКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/7AhUqatvSL
"Анжи" – "Краснодар": онлайн-трансляция матча