19:51 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" провел первую открытую тренировку на новом стадионе


"Краснодар" впервые провел открытую тренировку на своем стадионе. Занятие продолжалось порядка 40 минут, после него Федор Смолов, Виктор Классон, Маурисио Перейра и Андреас Гранквист остались отвечать на вопросы болельщиков.

 

 Ближайший матч "Краснодар" проведет дома против "Ахмата". Матч состоится 3 декабря, начало - в 16.30 по московскому времени.

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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