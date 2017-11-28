"Краснодар" провел первую открытую тренировку на новом стадионе

"Краснодар" впервые провел открытую тренировку на своем стадионе. Занятие продолжалось порядка 40 минут, после него Федор Смолов, Виктор Классон, Маурисио Перейра и Андреас Гранквист остались отвечать на вопросы болельщиков.

"Краснодар" впервые проводит открытую тренировку на своем стадионе. Уже собралось полсектора детишек :) pic.twitter.com/28OXEZEuTH – Катерина Потапова (@katja_potapova) 28 ноября 2017 г.

Ближайший матч "Краснодар" проведет дома против "Ахмата". Матч состоится 3 декабря, начало - в 16.30 по московскому времени.