"Краснодар" пока не может расторгнуть контракт с Мамаевым. Дата рассмотрения дела в РФС не определена

Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов пока не знает, когда будет рассмотрено обращение "Краснодара" по поводу расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
В пятницу Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста на заключение под стражу. 11 октября он помещен в СИЗО-2 "Бутырка", где останется до 8 декабря.
- Дата заседания Палаты по этому вопросу по-прежнему не определена, - сказал Березов.
- Теперь Мамаев до 8 декабря может пробыть в СИЗО. Что делать в таком случае?
- Вот мы и думаем. Он же ответчик. Наверное, Павел лично хотел бы присутствовать на заседании. Но… Дата не известна.
- "Краснодар" настаивает на скором рассмотрении дела?
- Нет. К нам поступило только одно обращение. (Виталий Айрапетов)
"Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kokorin-i-mamaev-poslednie-novosti-chto-sluchilos-sud-otklonil-apellyacii-kokorina-i-mamaeva-1469457/