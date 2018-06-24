19:17 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" отдал в аренду форварда Ивана


Форвард "Краснодара"  Андрей Иван перешел в "Рапид" на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. 21-летний румын будет выступать за венский клуб до конца сезона-2018/2019.

Соглашение предусматривает возможность дальнейшего выкупа игрока. 

Иван принял участие в 9 матчах за "Краснодар" и не отметился результативными действиями.

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