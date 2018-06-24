"Краснодар" отдал в аренду форварда Ивана

Форвард "Краснодара" Андрей Иван перешел в "Рапид" на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. 21-летний румын будет выступать за венский клуб до конца сезона-2018/2019.

Соглашение предусматривает возможность дальнейшего выкупа игрока.

Румынский форвард чёрно-зелёных Андрей Иван будет выступать за венский "Рапид" минимум до окончания сезона 2018/19. Подробнее 👇https://t.co/Ug6Yn4qahT pic.twitter.com/NUu29L5dsB – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 24 июня 2018 г.

Иван принял участие в 9 матчах за "Краснодар" и не отметился результативными действиями.

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