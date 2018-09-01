"Краснодар" - "Локомотив": Смолов получил травму колена и покинул поле под свист

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов получил травму в матче 6-го тура РПЛ против "Краснодара".

Экс-форвард кубанской команды был заменен на 57-й минуте на Антона Миранчука. Перед этим игрок травмировал колено, показал скамейке о необходимости его убрать с поля, лег на газон и взялся за лицо. Врачи при оказании помощи использовали заморозку.

Болельщики проводили его свистом, хотя позже в его адрес прозвучали аплодисменты. Перед началом встречи фанаты тепло поприветствовали игрока, защищавшего цвета "Краснодара" с 2015 по 2018 год.