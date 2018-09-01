"Краснодар" – "Локомотив": прямая трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут игры шестого тура чемпионата России по футболу. Одним из главных матчей станет встреча в Краснодаре, где сыграют одноименный клуб и "Локомотив". Встреча соперников пройдет в субботу, начало игры – в 19.00 по Москве. Обе команды не самым удачным образом начали сезон и являются соседями по турнирной таблице с семью и восьмью очками соответственно. Лидеры – "Зенит" и "Спартак", которые набрали уже 15 и 13 баллов соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Локомотив".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Краснодар" – "Локомотив": трансляция