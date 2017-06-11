Константин Сарсания: "Информация о приглашении Панюкова на сбор "Зенита" пока не соответствует действительности"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания не подтвердил информацию о том, что нападающий Андрей Панюков отправится с командой на сбор.
– Информация о приглашении Панюкова на сбор пока не соответствует действительности, – цитирует "Р-Спорт" Сарсанию.
С начала сезона в Литве 22-летний россиянин выступал за "Атлантас", в составе которого забил 14 голов в 14 матчах. Ранее в Европе нападающий играл за "Брагу" и "Аяччо", в России – за московское "Динамо".
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