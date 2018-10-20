"Кокорину и Мамаеву понравилась рисовая каша в "Бутырке"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в интервью "СЭ" рассказал о качестве питания в московском СИЗО №2 "Бутырка", где находятся форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

– Через московские следственные изоляторы ежегодно проходят сто тысяч заключенных. Качество питания оставляет желать лучшего, – сказал Мельников. – Часто это зависит от поваров, от начальника учреждения. В некоторых изоляторах уровень питания заметно выше – в том же четвертом СИЗО. В "Бутырке" бывают жалобы на питание. Вот в изоляторах временного содержания МВД предоставляют готовые обеды. А здесь все делают на кухне, и расчет по затратам на еду для каждого заключенного очень небольшой. Сообщают, что мяса нет с капустой, хотя по закону должны быть. Мы проверяем периодически, пишем замечания по качеству питания. Откровенно говоря – могло быть и хуже. Но все равно все едят. Павел Мамаев уже говорил, что понимает – тут не курорт. Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша.

Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арестованы до 8 декабря. В пятницу обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными. Предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". (Игорь Новиков)