Кокорин впал в депрессию. Мамаев спокоен

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ" о состоянии полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Оба футболиста помещены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка". Им предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

5 декабря Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста игроков до 8 февраля 2019 года.

- Выступая сегодня в эфире радиостанции "Говорит Москва", вы сказали, что Кокорин и Мамаев находятся в трансе. Что произошло?

- Все немного не так. Я упомянула, что они находились в таком состоянии, когда их поместили в ИВС (Изолятор временного содержания. - Прим. "СЭ"), а потом в СИЗО. Да, тогда они испытали в шок. Но сейчас игроки уже все осознали; Уверена, что подобного с ними больше не произойдет.

- А как сейчас себя чувствуют Кокорин и Мамаев?

- В целом, нормально – оба спокойны. Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии. (Арман Мкртчян)