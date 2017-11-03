Кокорин установил личный рекорд сезонной результативности

Мяч, забитый в ворота "Русенборга", стал для нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кокорина шестнадцатым в сезоне. Как сообщает "История "Зенита", форвард улучшил свое достижение, установленное в сезоне-2013/14, когда он отличился 15 раз в 35 матчах за "Динамо" и сборную России.



Форвард присоединился к сине-бело-голубым в январе 2016-го и провел 75 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 10 результативных передач.

