Кокорин и Мамаев могут сыграть в СИЗО в одной команде. И вот почему

Координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин заявил "СЭ", что футбольный матч в СИЗО-2 "Бутырка" состоится при любых условиях вне зависимости от согласия участвовать со стороны Александра Кокорина.

Ранее заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщала о возможности проведения футбольного матча в "Бутырке" с участием сидящих там Кокорина и Павла Мамаева. Однако адвокат Кокорина Татьяна Стукалова эту информацию опровергла, заявив, что ее клиент ни в каком матче принимать участия не будет.



– Матч состоится при любой погоде, при любых условиях, – сказал Кормухин корреспонденту "СЭ". – Будет принимать участие в нем Александр Кокорин или не будет, это не так принципиально. Если Мамаев будет один, значит, будет один. Я так понимаю, адвокат Кокорина хочет, чтобы ее клиент в глазах общества так и остался драчуном и дебоширом. Если Александр не имеет своего мнения и слушает только адвоката, ничего не поделаешь. Нам очень жалко, что у Кокорина такой адвокат.



Есть ряд вариантов, при которых Павел и Александр могут участвовать в совместном мероприятии в стенах СИЗО. Во-первых, если следователь, который ведет это дело, разрешит им участвовать. Для этого им нужно просто написать прошение. Во-вторых, они могут сыграть в разных таймах, об этом говорил представитель ФСИН. В-третьих, вчера прошла новость, что следствие по делу уже закончено и материалы направлены на ознакомление. Если следствие закончено, то нет и самого повода их разъединять.

Встреча, участие в которой примут также сотрудники ФСИН, должна пройти после Нового года. (Александр Рогулев)

Сыграют ли Кокорин и Мамаев в СИЗО? Детективная история!