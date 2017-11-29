КДК оштрафовал и предупредил Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заплатит 30 тысяч рублей за многократный выход из технической зоны во время игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Также он отметил, что в случае рецидива, итальянец может быть наказан строже.

– В рапорте делагата указано, что Манчини четырежды покидал техническую зону, – сказал Григорьянц. – Это у него в четвертый раз в сезоне, штраф 30 тысяч и предупреждение, что в следующий раз последует более строгое наказание. На 19-й минуте Манчини выбежал с места и остановился прямо на боковой линии. Но линия по правилам – часть футбольного поля. За данное нарушение "Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей. (Михаил ГОНЧАРОВ)