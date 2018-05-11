Как Александр Побегалов не возглавил "Краснодар". Рассказывает тренер

Один из самых колоритных российских тренеров Александр Побегалов в интервью "СЭ" рассказал, как ему поступило предложение от "Краснодара". Случилось это в 2009 году, когда краснодарский клуб вышел в первую лигу.

- Обиднее всего, что стоило договориться с "Волгой", сразу же возникло самое интересное в жизни предложение, - рассказал Побегалов. - Из "Краснодара".

– Он был еще не в премьер-лиге?

– Только вышел в первую. Но размах уже был очевиден. Позвонил Володя Хашиг: "Михалыч, хотим видеть тебя главным тренером" – "Уже дал слово. Отказаться не могу". Я понимал, что "Краснодар" – суперпредложение. Но срываться из Нижнего – это некрасиво, не по-тренерски…

– Больше "Краснодар" не проявлялся?

– Нет. Хотя с Галицким как-то общались, Хашиг нас знакомил. Перебросились нескольким фразами. Что Галицкий сделал для Краснодарского края – это уму непостижимо. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Побегалова