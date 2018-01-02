Ивелин Попов: "Могу остаться в "Спартаке", а могу и поменять клуб"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сказал, что не может быть доволен личной статистикой в первой половине сезона. Болгарский хавбек добавил, что рад возможности завоевать трофеи.

СМИ: "Спартак" готов отпустить Попова в "Удинезе" за 9 миллионов

Ранее появилась информация о том, что красно-белые готовы расстаться с 30-летним игроком за 9 миллионов евро. По информации Tuttomercatoweb, в услугах Попова заинтересован "Удинезе". Однако клуб предлагает за полузащитника 7 миллионов евро.

- Для меня это был мощный год, потому что мы выиграли трофеи. Я не очень доволен своей личной статистикой, но рад, что помог "Спартаку" стать чемпионом России, - цитирует Sportal.bg Попова. - У нашей команды возникали проблемы с командами слабее нас. Против более сильных соперников мы действовали лучше. Домашние матчи против "Ливерпуля" и "Севильи" стали для меня самыми памятными.

Команда полна оптимизма, все настроены позитивно. Во второй половине сезона все будет хорошо. Цель - выиграть Кубок России и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Я начал сезоне в "Спартаке", но все возможно. Я могу остаться в команде, но могу и сменить клуб. "Трабзонспор" предлагал мне более высокую зарплату, отличные условия, но я отказался, чтобы играть в Европе. Я обдумаю предложение, если они его повторят.

Напомним, в сезоне-2017/18 Попов принял участие в 21 матче на клубном уровне, отдав 1 результативную передачу. Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2018/19.