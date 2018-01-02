СМИ: "Спартак" готов отпустить Попова в "Удинезе" за 9 миллионов

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов находится в сфере интересов "Удинезе". Как утверждает Tuttomercatoweb, итальянцы готовы выплатить за хавбека 7 миллионов евро в зимнее трансферное окно. При это подчеркивается, что красно-белые готовы расстаться с футболистом за 9 миллионов.
Отметим, что 30-летний игрок на клубном уровне в текущем сезоне принял участие в 21 матче четырех турниров и отдал одну голевую передачу.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Поццо (владелец) Удинезе чел далеко не бедный. но стьратегия клуба совсем иная. Покупать молодых и дешевых игроков их доводить до ума и продавать потом за дорого. К слову ему принадлежат еще Уотфорд и Гранада.
23:47 2 января
warning_CSKA_is_here
Tuttomercatoweb надо запретить, такое дерьмо, а не сайт. хоть один слух сбылся?
23:37 2 января
asc0002
Понятно, что готовы. Только где они найдут таких лохов).
23:33 2 января
Saypin
срочно продавать!!!!
23:30 2 января
= Даль =
Ему копейка цена в базарный день. Что за дичь?
23:26 2 января