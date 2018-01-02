СМИ: "Спартак" готов отпустить Попова в "Удинезе" за 9 миллионов

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов находится в сфере интересов "Удинезе". Как утверждает Tuttomercatoweb, итальянцы готовы выплатить за хавбека 7 миллионов евро в зимнее трансферное окно. При это подчеркивается, что красно-белые готовы расстаться с футболистом за 9 миллионов.

Отметим, что 30-летний игрок на клубном уровне в текущем сезоне принял участие в 21 матче четырех турниров и отдал одну голевую передачу.

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