13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "У "Ростова" не такая большая скамейка, некоторых игроков просто не можем поменять в стартовом составе"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" заявил, что у команды слишком короткая скамейка запасных. Специалист отметил, что из-за этой проблемы на поле придется выпускать футболистов, не до конца восстановившихся после матча с "Манчестер Юнайтед".

– У нас не такая большая скамейка, у многих игроков есть травмы, поэтому некоторых игроков не можем поменять, – сказал эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – Непросто в течение двух дней восстановиться. Наш состав меняется редко, поэтому сегодня будут играть почти все те же, что играли два дня назад в Манчестере. В сегодняшнем матче будут важны и ментальные и психологические факторы.

Текстовая трансляция матча "Крылья Советов" - "Ростов"

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