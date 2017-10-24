Илья Геркус: "Чемпионство? В "Локомотиве" не склонны пересматривать задачу"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что команда вышла на первое место в премьер-лиге благодаря футболистам и главному тренеру. Геркус подчеркнул, что на игру 15-го тура против "Зенита" клуб рассчитывает полностью заполнить гостевую трибуну.

– Почему не ставите цель выиграть чемпионство?

– Не склонны пересматривать задачу. Надо быть последовательным. Лидируем благодаря ребятам, тренеру – вот из этого и исходим.

– Много ли болельщиков "Локо" отправится в Петербург?

– Рассчитываем заполнить гостевой сектор. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Геркуса