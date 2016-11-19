Игроки "Томи" могут бойкотировать матч с "Крыльями"

По данным "СЭ", футболисты "Томи" могут отказаться от поездки на выездной матч против "Крыльев Советов", который намечен на 27 ноября. Это может произойти, если игрокам до 25 ноября не начнут производить выплаты.

Напомним, что футболисты 16 ноября обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с открытым письмом, где заявили о задержках заработной платы. По их словам, последние выплаты в клубе происходили еще в мае.

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