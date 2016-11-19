15:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки "Томи" могут бойкотировать матч с "Крыльями"

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По данным "СЭ", футболисты "Томи" могут отказаться от поездки на выездной матч против "Крыльев Советов", который намечен на 27 ноября. Это может произойти, если игрокам до 25 ноября не начнут производить выплаты.

Напомним, что футболисты 16 ноября обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с открытым письмом, где заявили о задержках заработной платы. По их словам, последние выплаты в клубе происходили еще в мае.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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bond1951

у томи кто тренер а т петраков готовьтесь на выход моральный дух он не подымит

16:13

Knecht hl

Хорошего настроения, вы там держитесь.

16:06

EVIL915

Самара - как Монако! Там шампанское - здесь Жигулевское!

15:58

EVIL915

Надеюсь - уговорил

15:56

EVIL915

Ребята из Томска... Ну, это не серьёзно... Вы же не 10-20 тыс. рублей в месяц получаете! Кушать-то и машинки покупать есть на что... Всё решится со временем! И получите свои бабки... Поймите, если поставят вам тех.поражение, то на Крылья начнут давить, дескать тащут Самару за уши... А нам это не дадо! Айда в Самару, тут и пивка хорошего с рачками отведаете...)))

15:53

bvp

Хорошо,Крылья хоть кого-то обыграют.

15:51

Электросталец

а есть за что столько платить?

15:49

and0508

Вот истинное состояние спорта в России ...найти деньги

15:40

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