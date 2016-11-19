Игроки "Томи" могут бойкотировать матч с "Крыльями"

По данным "СЭ", футболисты "Томи" могут отказаться от поездки на выездной матч против "Крыльев Советов", который намечен на 27 ноября. Это может произойти, если игрокам до 25 ноября не начнут производить выплаты.
Напомним, что футболисты 16 ноября обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с открытым письмом, где заявили о задержках заработной платы. По их словам, последние выплаты в клубе происходили еще в мае.
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bond1951
у томи кто тренер а т петраков готовьтесь на выход моральный дух он не подымит
16:13
Knecht hl
Хорошего настроения, вы там держитесь.
16:06
EVIL915
Самара - как Монако! Там шампанское - здесь Жигулевское!
15:58
EVIL915
Надеюсь - уговорил
15:56
EVIL915
Ребята из Томска... Ну, это не серьёзно... Вы же не 10-20 тыс. рублей в месяц получаете! Кушать-то и машинки покупать есть на что... Всё решится со временем! И получите свои бабки... Поймите, если поставят вам тех.поражение, то на Крылья начнут давить, дескать тащут Самару за уши... А нам это не дадо! Айда в Самару, тут и пивка хорошего с рачками отведаете...)))
15:53
bvp
Хорошо,Крылья хоть кого-то обыграют.
15:51
Электросталец
а есть за что столько платить?
15:49
and0508
Вот истинное состояние спорта в России ...найти деньги
15:40