Игорь Шалимов: "Смолов может уйти из "Краснодара", но не в "Спартак"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что для него нападающий Федор Смолов – лучший игрок чемпионата России. По словам наставника, второе место за полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

– Футболисты РФПЛ в опросе "СЭ" выбрали Федора Смолова лучшим игроком чемпионата. Логичен ли выбор, ведь обычно побеждает представитель чемпиона страны?

– Федор – лучший бомбардир лиги второй год подряд. Не будь этого достижения, шансы игроков "Спартака", наверное, оценивались бы выше.

– Кто ваш кандидат?

– Смолов. Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов – я даже не рассматриваю другие варианты. Да и кто лучше, чем Смолов?

– Ок, тогда кто второй и третий?

– Глушаков был очень полезен в этом сезоне, забивал решающие голы. Третье место – Акинфеев, который много выручал.

– Допускаете, что Смолов решит сменить команду – уедет в Китай или в Европу?

– Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.

– Например, в "Спартак"?

– В "Спартак", думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.

– В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?

– На большие деньги любой может клюнуть. (Сергей ЕГОРОВ)