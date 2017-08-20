Игорь Семшов: "Вешать всех собак на Самедова не стоит"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" в матче 7-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (4:3) мог удержать преимущество в два мяча даже после удаления Александра Самедова. По его словам, это позволяет уровень мастерства красно-белых.

– О чем думали в перерыве, когда "Спартак" вел 2:0?

– О том, что после удаления Самедова у "Локомотива" появился прекрасный шанс спасти игру. Был уверен – если команда забьет в первые 15 минут второго тайма, сможет добиться, как минимум, ничьей.

– Самедов повинился после матча: "Спартак" проиграл из-за меня". Не слишком ли он самокритичен?

– Любой на его месте сказал бы так же. Хотя вешать на Самедова всех собак не стоит. Уровень мастерства футболистов "Спартака" позволял отстоять победный счет. Даже вдесятером. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Семшова