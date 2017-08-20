Игорь Семшов: "Вешать всех собак на Самедова не стоит"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" в матче 7-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (4:3) мог удержать преимущество в два мяча даже после удаления Александра Самедова. По его словам, это позволяет уровень мастерства красно-белых.
– О чем думали в перерыве, когда "Спартак" вел 2:0?
– О том, что после удаления Самедова у "Локомотива" появился прекрасный шанс спасти игру. Был уверен – если команда забьет в первые 15 минут второго тайма, сможет добиться, как минимум, ничьей.
– Самедов повинился после матча: "Спартак" проиграл из-за меня". Не слишком ли он самокритичен?
– Любой на его месте сказал бы так же. Хотя вешать на Самедова всех собак не стоит. Уровень мастерства футболистов "Спартака" позволял отстоять победный счет. Даже вдесятером. (Александр КРУЖКОВ)