Александр Самедов: "Спартак" проиграл из-за меня"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4) принес извинения команде и болельщикам за свое удаление. Хавбек увидел перед собой вторую желтую карточку в игре на 37-й минуте за симуляцию после падения в штрафной площади соперника.

- Хочу извиниться перед болельщиками, партнерами и тренерским штабом за то, что так получилось, - сказал Самедов. - Команда проиграла из-за меня. Приношу всем извинения.

- Вы симулировали?

- Я получил красную карточку, вот и все. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"