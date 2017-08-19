Александр Самедов: "Спартак" проиграл из-за меня"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4) принес извинения команде и болельщикам за свое удаление. Хавбек увидел перед собой вторую желтую карточку в игре на 37-й минуте за симуляцию после падения в штрафной площади соперника.
- Хочу извиниться перед болельщиками, партнерами и тренерским штабом за то, что так получилось, - сказал Самедов. - Команда проиграла из-за меня. Приношу всем извинения.
- Вы симулировали?
- Я получил красную карточку, вот и все. (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"
Самедов извинился перед всеми и ушёл pic.twitter.com/dw8XUUg9pN– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 19 августа 2017 г.