Игорь Семшов: "Локомотиву" нужно усиление в каждую линию, кроме вратарской"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что "Локомотиву" необходимо усиление не только в линию атаки. По его словам, игроки, которые сейчас есть в распоряжении железнодорожников, могут не выдержать сложный осенний график, когда будут выступать в Лиге Европы.

- "Локомотив" давно ищет центрфорварда. Другие позиции требуют усиления?

– Думаю, новички не помешали бы в каждую линию. За исключением, вратарской. Осенью предстоит выступать на два фронта, график будет напряженный. Слава богу, что восстановился Виталий Денисов. Но Чорлука выбыл надолго, так что еще один игрок в оборону необходим. Все понимают, что Баринов в роли центрального защитника – вынужденная мера.

– Рыбус пришелся ко двору?

– Чувствуется, пока ему тяжеловато. Не хватает сыгранности с партнерами. К тому же в "Тереке" он играл крайнего хава, а тут отвечает за всю бровку. Впрочем, футболист квалифицированный, "Локомотиву" поможет. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Семшова