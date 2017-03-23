12:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Резвухин: "Почему перенос матча "Амкар" – "Терек" внезапный? Мы уже привыкли"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал решение РФПЛ перенести матч 21-го тура чемпионата России с "Тереком" на два часа позже. Он отметил, что это связано с основным вещателем – "Матч ТВ". Также глава клуба подчеркнул: в "Амкаре" уже привыкли к переносам матчей.

– Как отреагировали на внезапный перенос времени начала матча с "Тереком"?

– Почему внезапный? Уже в третий раз изменения вносятся. Ситуация нормальная, ничего страшного.

– Причину переноса вам сообщили?

– Это связано с основным вещателем.

– Какие-то финансовые потери клуб понес из-за сдвига матча по времени?

– Нет. Спокойно готовимся к игре. Мы уже ко всем подобным вещам привыкли, ничего нового в переносе для нас нет. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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