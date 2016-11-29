17:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Корнеев – об уходе из "Локо": "Без комментариев"

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Спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев в разговоре с корреспондентом "СЭ" оставил без комментариев информацию о расставании с клубом.

– Без комментариев, – ответил Корнеев на просьбу прокомментировать ситуацию.

Напомним, по информации "СЭ", представители клуба и сам Корнеев в настоящее время договариваются о прекращении трудовых отношений. Корнеев, напомним, пришел в "Локо" в августе этого года, после ухода с поста президента клуба Ольги Смородской и прежнего спортивного директора Кирилла Котова. (Сергей ЕГОРОВ)

"Локомотив" расстается с Корнеевым

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