Игорь Корнеев – об уходе из "Локо": "Без комментариев"

Спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев в разговоре с корреспондентом "СЭ" оставил без комментариев информацию о расставании с клубом.

– Без комментариев, – ответил Корнеев на просьбу прокомментировать ситуацию.

Напомним, по информации "СЭ", представители клуба и сам Корнеев в настоящее время договариваются о прекращении трудовых отношений. Корнеев, напомним, пришел в "Локо" в августе этого года, после ухода с поста президента клуба Ольги Смородской и прежнего спортивного директора Кирилла Котова. (Сергей ЕГОРОВ)

"Локомотив" расстается с Корнеевым