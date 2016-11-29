"Локомотив" расстается с Корнеевым

По информации "СЭ", до конца текущего года спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев покинет клуб.

В настоящее время стороны договариваются о прекращении трудовых отношений. В селекционном отделе "Локо" к работе приступили Виктор Тищенко (он уже работал на посту главы селекционной службы в "Локо" и киевском "Динамо", когда эти команды возглавлял нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин) и Евгений Харлачев, экс-полузащитник команды. Вероятно, функции спортивного директора и будут перераспределены между ними.

Корнеев, напомним, пришел в "Локомотив" в августе этого года, после ухода с поста президента клуба Ольги Смородской и прежнего спортивного директора Кирилла Котова.

В ФК "Локомотив" от комментариев отказались. (Сергей ЕГОРОВ)