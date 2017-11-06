Игорь Чугайнов: "В "Зените" не такого монолита, как в "Локомотиве"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" заявил, что железнодорожники возглавляют турнирную таблицу чемпионата России благодаря сильному коллективу. Специалист отметил, что у главного соперника "Локо" в борьбе за золотые медали "Зенита", такого монолита нет.
– За счет чего "Локомотив" взлетел настолько высоко?
– Футболисты верят тренеру, понимают, что он от них хочет. Это и называется – коллектив. В "Зените", несмотря на звездный подбор футболистов, такого монолита нет. Вот "Локомотив" и возглавил чемпионскую гонку.
– Надолго?
– Сегодня у команды есть все, чтобы бороться за золото. Понятно, ни один тренер от классного игрока не откажется, но я не думаю, что зимой "Локомотиву" кровь из носу требуется усиление. Не будем забывать, что скоро вернутся в строй Чорлука с Ари. Тогда у Семина появится больше вариантов и в обороне, и в атаке.
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Игорь Чугайнов
- Ведран Чорлука
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