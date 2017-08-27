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18:33 | Футбол — РФПЛ

Игорь Акинфеев: "Мяч вышел за линию? Это глупо обсуждать"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" подчеркнул, что пропущенный гол не должен повлиять на игру армейцев. По словам голкипера, команде нужно показать грозненцам кто в доме хозяин.

На 45-й минуте игры красно-синие пропустили гол после удара нападающего "Ахмата" Заура Садаева, замкнувшего прострел  Магомеда Митришева. Отметим, что в это время мяч, похоже, полностью вышел за пределы поля, о чем сигнализировали армейцы.

– Не хочу комментировать эти моменты. При такой игре ЦСКА не сможет победить, если не будет создавать опасность у ворот соперника, – сказал Акинфеев в эфире телеканал "Наш футбол". – А вышел мяч или нет – не мое дело. Это глупо обсуждать.

День рождения клуба? Мы должны играть на высочайших скоростях и забивать в каждом матче, а не только в праздник, тогда будет драйв и кайф. Мы создали только один момент, когда пробивал Щенников.

Добавит ли злости эпизод с пропущенным голом? Он не должен влиять. ЦСКА в каждой встрече должен играть зло, показывая, кто в доме хозяин. Это банальные фразы, но больше ничего не могу сказать.

Скандальный гол "Ахмата" в матче с ЦСКА. Видео//
Трансляция матча ЦСКА – "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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rrr999

Будогосский: гол засчитан верно, потому что я лучший руководитель и судьи у нас самые честные!

18:50

Пиитерец

Нормально все сказал Конифей.

18:39

shpasic

адекватно прокомментировал, даже удивительно.

18:38

marksan

Молодец, Игорь!

18:36