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18:20 | Футбол — РФПЛ

Скандальный гол "Ахмата" в матче с ЦСКА. Видео

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Нападающий "Ахмата" Заур Садаев открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА. На 45-й минуте игры форвард с близкого расстояния переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Голевому эпизоду предшествовала ошибка защитника Виктора Васина, который не смог обработать мяч в штрафной и срезал его себе за спину. У линии ворот его догнал Магомед Митришев - и сделал прострел на ближнюю штангу. Отметим, что в это время мяч, похоже, полностью вышел за пределы поля, о чем сигнализировали армейцы.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (27)
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Vinny_Puh1

Убогие, мяч в игре, если его проекция падает на линию. Гол чистый.

18:55

Очень плохой мальчик

Platinum1991,какая нафиг ошибка Вилкова?Он что,был в метре от этого эпизода?С его позиции ни один судья не разобрался бы,тут без видеоповтора не обойтись.

18:50

spetrov

Пиитерец, ничего там спорного нет. Мяч вышел. То, что судьи этого не увидели - их ошибка. Здесь как бы нечего обсуждать даже.

18:49

hant64

В футболе, к сожалению, нет систем, аналогичных теннисному "ястребиному глазу", и определить со 100% точностью, ушёл мяч за лицевую или нет (а он должен полностью пересечь линию, правила аута футбольного аналогичны ауту теннисному), затруднительно. Я, например, с десяток раз со стоп-кадрами просмотрел, но однозначно сказать не берусь, ушёл или нет. Скорее всё же да, чем нет. Но это с долей сомнения всё же.

18:44

Очень плохой мальчик

Да,момент сложный,на гифке не видно пересек ли мяч полностью линию ворот или на сантиметр остался в поле,чего уж про судей говорить,которые были далеко.

18:42

wedes

Тут, может, на кону стоит жизнь судьи, а они про беспредел вопят...

18:38

Пиитерец

Момент спорный, на самом деле. Может на пару сантиметров и выкатился мяч, но в динамике эпизода свисток мог и не заметить этого. А боковой далеко был. Это косяк Васина.

18:37

The glory !

да вот пофиг , васин виноват , уже привыкли , придется по старинке отыгрываться. Ну а Вилкова ожидает работа в фнл.

18:35

GoaLapagos

БЕСПРЕДЕЛ СУДЕЙСКИЙ!!!

18:34

Ралпачан Фляйшманъ

ну как тут в свое время писали "безупречно правильное судейство в одну сторону")

18:34

marksan

Чемпионат мира в Мексике повторяется! Мяч за пределами поля! Все сигнализируют об этом, а судья типа Вилкова, ничего не видит! Гол в ворота СССР и до свиданья ЧМ!

18:33

Platinum1991

Арбитр Вилков ОШИБСЯ ГРУБЕЙШИМ образом! Мяч НЕЛЬЗЯ было засчитывать! Мяч ПОЛНОСТЬЮ выкатился за линию вратарской ЦСКА и должен был быть УГЛОВОЙ грознинцев!!! Мяч вышел на ПРЕДЕЛЫ поля!!! Митришев настигает его за линией вратарской армейских ворот, когда мяч уже ВЫШЕЛ за пределы поля, и направляет его на ближнюю штангу, откуда Садаев, в касание, поражает ворота Акинфеева! Грубейшая ошибка арбитра Вилкова!!!

18:32

shpasic

что за красавец "сигнализировал" в центре штрафной, пока Саддаев выскакивал на передачу?

18:32

эстонский армеец

Как бы не закончился матч - наказание за такое судейство должно быть или видеоповторы!)

18:32

andrey62

Вилков красавец,наверное боится Кадырова! Как можно такому даверять судить?

18:32

Gomer8888

Platinum1991, это Федун и Мутко всё купили

18:31

marksan

Спринт____ Бегом быстро, детсад!

18:31

marksan

Привет все этим экс-полковникам, кормящемся на футболе! У них, у "нищих" полковничих пенсий не хватает! А как были безголовые (копать отсюда и до обеда), такими и остались!

18:30

Спринт

Клоунада по имени псевдо-защитник Васин продолжается, а Го(а)нчаренко будет опять защищать своего протеже из "Уфы". Лучше для ЦСКА было, если бы тренером стал Кононов.

18:29

Rastan

То, что мяч был за пределами поля,БОЛЕЕ,ЧЕМ ОЧЕВИДНО...

18:29

Platinum1991

Арбитр Вилков ОШИБСЯ ГРУБЕЙШИМ образом! мяч НЕЛЬЗЯ было засчитывать! Мяч ПОЛНОСТЬЮ выкатился за линию вратарской и должен был быть УГЛОВОЙ!!! Мяч вышел на ПРЕДЕЛЫ поля!!! Митришев настигает его за линией армейских ворот, когда мяч ВЫШЕЛ за пределы поля, и направляет его на ближнюю штангу, откуда Садаев в касание поражает ворота Акинфеева! Грубейшая ошибка арбитра Вилкова!!!

18:29

russkij

Васин - деревянный. Достал уже. Лучше бы оставили Чернова. Линейеые судьи - полный отстой. Находят оффсайд, где его в помине нет, а ушедший за линию мяч в упор не видят, овнюки.

18:29

van der sar

Передача была сделана из-за пределов поля. Ясно.

18:26

RSDsouth

Интересно, главный болельщик ФК " Ахмат " за " такие " голы своей команды ? Ради таких голов переименовали " Терек " ?

18:26

VVSh71

бобров должен написать: гол засчитан верно, после выхода мяча на метр за лицевую линию

18:25

RSDsouth

Дядя Витя Мутко ! Останови этот беспредел - только Вилков не видит что мяч вышел за пределы поля ! Какой ЧМ , когда в рфпл такое ?!

18:24

spetrov

Про судью хороших слов нет. Васин - уже привыкли. :)

18:23