Скандальный гол "Ахмата" в матче с ЦСКА. Видео

Нападающий "Ахмата" Заур Садаев открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА. На 45-й минуте игры форвард с близкого расстояния переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Голевому эпизоду предшествовала ошибка защитника Виктора Васина, который не смог обработать мяч в штрафной и срезал его себе за спину. У линии ворот его догнал Магомед Митришев - и сделал прострел на ближнюю штангу. Отметим, что в это время мяч, похоже, полностью вышел за пределы поля, о чем сигнализировали армейцы.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"