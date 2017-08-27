Скандальный гол "Ахмата" в матче с ЦСКА. Видео

Нападающий "Ахмата" Заур Садаев открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА. На 45-й минуте игры форвард с близкого расстояния переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.
Голевому эпизоду предшествовала ошибка защитника Виктора Васина, который не смог обработать мяч в штрафной и срезал его себе за спину. У линии ворот его догнал Магомед Митришев - и сделал прострел на ближнюю штангу. Отметим, что в это время мяч, похоже, полностью вышел за пределы поля, о чем сигнализировали армейцы.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЦСКААхмат 0:1 45' Заур Садаев @zaur_sadaev pic.twitter.com/G81YiECIoH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.
Vinny_Puh1
Убогие, мяч в игре, если его проекция падает на линию. Гол чистый.
18:55
Очень плохой мальчик
Platinum1991,какая нафиг ошибка Вилкова?Он что,был в метре от этого эпизода?С его позиции ни один судья не разобрался бы,тут без видеоповтора не обойтись.
18:50
spetrov
Пиитерец, ничего там спорного нет. Мяч вышел. То, что судьи этого не увидели - их ошибка. Здесь как бы нечего обсуждать даже.
18:49
hant64
В футболе, к сожалению, нет систем, аналогичных теннисному "ястребиному глазу", и определить со 100% точностью, ушёл мяч за лицевую или нет (а он должен полностью пересечь линию, правила аута футбольного аналогичны ауту теннисному), затруднительно. Я, например, с десяток раз со стоп-кадрами просмотрел, но однозначно сказать не берусь, ушёл или нет. Скорее всё же да, чем нет. Но это с долей сомнения всё же.
18:44
Очень плохой мальчик
Да,момент сложный,на гифке не видно пересек ли мяч полностью линию ворот или на сантиметр остался в поле,чего уж про судей говорить,которые были далеко.
18:42
wedes
Тут, может, на кону стоит жизнь судьи, а они про беспредел вопят...
18:38
Пиитерец
Момент спорный, на самом деле. Может на пару сантиметров и выкатился мяч, но в динамике эпизода свисток мог и не заметить этого. А боковой далеко был. Это косяк Васина.
18:37
The glory !
да вот пофиг , васин виноват , уже привыкли , придется по старинке отыгрываться. Ну а Вилкова ожидает работа в фнл.
18:35
GoaLapagos
БЕСПРЕДЕЛ СУДЕЙСКИЙ!!!
18:34
Ралпачан Фляйшманъ
ну как тут в свое время писали "безупречно правильное судейство в одну сторону")
18:34
marksan
Чемпионат мира в Мексике повторяется! Мяч за пределами поля! Все сигнализируют об этом, а судья типа Вилкова, ничего не видит! Гол в ворота СССР и до свиданья ЧМ!
18:33
Platinum1991
Арбитр Вилков ОШИБСЯ ГРУБЕЙШИМ образом! Мяч НЕЛЬЗЯ было засчитывать! Мяч ПОЛНОСТЬЮ выкатился за линию вратарской ЦСКА и должен был быть УГЛОВОЙ грознинцев!!! Мяч вышел на ПРЕДЕЛЫ поля!!! Митришев настигает его за линией вратарской армейских ворот, когда мяч уже ВЫШЕЛ за пределы поля, и направляет его на ближнюю штангу, откуда Садаев, в касание, поражает ворота Акинфеева! Грубейшая ошибка арбитра Вилкова!!!
18:32
shpasic
что за красавец "сигнализировал" в центре штрафной, пока Саддаев выскакивал на передачу?
18:32
эстонский армеец
Как бы не закончился матч - наказание за такое судейство должно быть или видеоповторы!)
18:32
andrey62
Вилков красавец,наверное боится Кадырова! Как можно такому даверять судить?
18:32
Gomer8888
Platinum1991, это Федун и Мутко всё купили
18:31
marksan
Спринт____ Бегом быстро, детсад!
18:31
marksan
Привет все этим экс-полковникам, кормящемся на футболе! У них, у "нищих" полковничих пенсий не хватает! А как были безголовые (копать отсюда и до обеда), такими и остались!
18:30
Спринт
Клоунада по имени псевдо-защитник Васин продолжается, а Го(а)нчаренко будет опять защищать своего протеже из "Уфы". Лучше для ЦСКА было, если бы тренером стал Кононов.
18:29
Rastan
То, что мяч был за пределами поля,БОЛЕЕ,ЧЕМ ОЧЕВИДНО...
18:29
Platinum1991
Арбитр Вилков ОШИБСЯ ГРУБЕЙШИМ образом! мяч НЕЛЬЗЯ было засчитывать! Мяч ПОЛНОСТЬЮ выкатился за линию вратарской и должен был быть УГЛОВОЙ!!! Мяч вышел на ПРЕДЕЛЫ поля!!! Митришев настигает его за линией армейских ворот, когда мяч ВЫШЕЛ за пределы поля, и направляет его на ближнюю штангу, откуда Садаев в касание поражает ворота Акинфеева! Грубейшая ошибка арбитра Вилкова!!!
18:29
russkij
Васин - деревянный. Достал уже. Лучше бы оставили Чернова. Линейеые судьи - полный отстой. Находят оффсайд, где его в помине нет, а ушедший за линию мяч в упор не видят, овнюки.
18:29
van der sar
Передача была сделана из-за пределов поля. Ясно.
18:26
RSDsouth
Интересно, главный болельщик ФК " Ахмат " за " такие " голы своей команды ? Ради таких голов переименовали " Терек " ?
18:26
VVSh71
бобров должен написать: гол засчитан верно, после выхода мяча на метр за лицевую линию
18:25
RSDsouth
Дядя Витя Мутко ! Останови этот беспредел - только Вилков не видит что мяч вышел за пределы поля ! Какой ЧМ , когда в рфпл такое ?!
18:24
spetrov
Про судью хороших слов нет. Васин - уже привыкли. :)
18:23