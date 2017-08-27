Гол "Ахмата" в ворота ЦСКА засчитан ошибочно

На 45-й минуте матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ахмат" серьезную ошибку совершил арбитр Михаил Вилков, зафиксировавший взятие ворот хозяев поля. Видеоповтор свидетельствует: перед тем как Митришев сделал голевую передачу, мяч покинул пределы поля. Судье следовало остановить игру и назначить угловой удар, а не засчитывать гол.
Следует отметить, что момент получился непростым для бригады арбитров. В таком случае помог бы видеоассистент. Но эксперимент с использованием видеоповторов в нашей стране не проводится. (Александр БОБРОВ)
Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
geoserge
Читайте правила. Мяч считается вышедшим за линию, если ВСЯ ПРОЕКЦИЯ мяча на поле полностью выходит за нее. Тут видно, что касание есть.
18:59
цскамакс
невезение
18:55
rrr999
Будогосский: судьи не ошибаются, потому что я самый лучший в мире руководитель! Гол засчитан верно!
18:51
rrr999
Будогосский: гол в ворота цска был засчитан верно. У нас вообще самое лучшее судейство в мире, а я самый лучший руководитель в мире!
18:44
The glory !
СЭкс америку открыл ?
18:42
merniloskut
Бумеранг вернулся?
18:38