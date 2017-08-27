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18:30 | Футбол — РФПЛ

Гол "Ахмата" в ворота ЦСКА засчитан ошибочно

Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно. Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
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На 45-й минуте матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА"Ахмат" серьезную ошибку совершил арбитр Михаил Вилков, зафиксировавший взятие ворот хозяев поля. Видеоповтор свидетельствует: перед тем как Митришев сделал голевую передачу, мяч покинул пределы поля. Судье следовало остановить игру и назначить угловой удар, а не засчитывать гол.

Следует отметить, что момент получился непростым для бригады арбитров. В таком случае помог бы видеоассистент. Но эксперимент с использованием видеоповторов в нашей стране не проводится. (Александр БОБРОВ)

Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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geoserge

Читайте правила. Мяч считается вышедшим за линию, если ВСЯ ПРОЕКЦИЯ мяча на поле полностью выходит за нее. Тут видно, что касание есть.

18:59

цскамакс

невезение

18:55

rrr999

Будогосский: судьи не ошибаются, потому что я самый лучший в мире руководитель! Гол засчитан верно!

18:51

rrr999

Будогосский: гол в ворота цска был засчитан верно. У нас вообще самое лучшее судейство в мире, а я самый лучший руководитель в мире!

18:44

The glory !

СЭкс америку открыл ?

18:42

merniloskut

Бумеранг вернулся?

18:38