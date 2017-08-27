Гол "Ахмата" в ворота ЦСКА засчитан ошибочно

На 45-й минуте матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ахмат" серьезную ошибку совершил арбитр Михаил Вилков, зафиксировавший взятие ворот хозяев поля. Видеоповтор свидетельствует: перед тем как Митришев сделал голевую передачу, мяч покинул пределы поля. Судье следовало остановить игру и назначить угловой удар, а не засчитывать гол.

Следует отметить, что момент получился непростым для бригады арбитров. В таком случае помог бы видеоассистент. Но эксперимент с использованием видеоповторов в нашей стране не проводится. (Александр БОБРОВ)

Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.

Гол Заура Садаева в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"