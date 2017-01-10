Хайдар Алханов: "Торже может уйти из "Терека"? Все возможно"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов не исключает, что полузащитник Габриэль Торже может покинуть грозненский клуб. В декабре в Румынии сообщили, что генеральный менеджер бухаресткого "Динамо" Адриан Муту провел переговоры с футболистом.

Клубам необходимо согласовать условия трансфера. Торже перешел в "Терек" этим летом, провел в чемпионате и Кубке России 6 матчей.

- Правда ли, что "Терек" может расстаться с Торже? - вопрос Алханову.

- Все возможно. Но пока никакой конкретики сказать не могу. (Сергей АСТАХОВ)