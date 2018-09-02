18:20 | Футбол — РПЛ

Ханни недоумевает из-за невключения в старт "Спартака" на матч с "Зенитом"?


Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни оставил странный пост в Твиттере несколько минут назад. 27-летний алжирец опубликовал смайлик с моноклем.

 

Возможно, таким образом Ханни отреагировал на невключение в стартовый состав красно-белых на игру шестого тура чемпионата России против "Зенита". Данная встреча станет первой для "Спартака" после продажи вингера Квинси Промеса в "Севилью".

В нынешнем чемпионате России Ханни провел лишь один матч за красно-белых. Он вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут в игре третьего тура с "Анжи" (1:0). В поединке с махачкалинцами он не отметился результативными действиями.

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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