Ханни недоумевает из-за невключения в старт "Спартака" на матч с "Зенитом"?

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни оставил странный пост в Твиттере несколько минут назад. 27-летний алжирец опубликовал смайлик с моноклем.

🧐... – Sofiane Hanni (@SofianeHanni) 2 сентября 2018 г.

Возможно, таким образом Ханни отреагировал на невключение в стартовый состав красно-белых на игру шестого тура чемпионата России против "Зенита". Данная встреча станет первой для "Спартака" после продажи вингера Квинси Промеса в "Севилью".

В нынешнем чемпионате России Ханни провел лишь один матч за красно-белых. Он вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут в игре третьего тура с "Анжи" (1:0). В поединке с махачкалинцами он не отметился результативными действиями.

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)