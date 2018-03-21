Гурам Аджоев: "Арсенал пошел навстречу Габулову, отпустив его в "Брюгге"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сказал, что клуб пошел навстречу вратарю Владимиру Габулову, который хотел играть в Европе. Зимой 2018 года голкипер перешел в "Брюгге", подписав контракт, рассчитанный до конца сезона-2018/19.

- Футболистам нужно идти навстречу, - цитирует "Р-Спорт" Аджоева. - Ему 34 года, он попросил: "Я хочу поиграть в Европе, если есть возможность, отпустите". Как можно отказать в такой ситуации? Зачем препятствовать? Мы пошли навстречу".

Он многое сделал для "Арсенала", мы это помним и всегда будем ценить. Тем более он хороший вратарь, он это показывал и доказывал. Очень большое дело сделал, когда мы в премьер-лиге остались. Мы отпустили его, зеленую дорогу дали, поблагодарили.