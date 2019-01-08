Григорий Иванов: "У нас есть Парфенов. "Автобус" Моуринью "Уралу" не нужен"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал "СЭ" интерес к вратарю "Рубина" Сослану Джанаеву и состояние здоровья нападающего Павла Погребняка.

– Ведете переговоры по Джанаеву?

– Нет, ни с кем мы переговоров не ведем. Это, видимо, шутки агентов. Как обычно...

– То есть даже не интересуетесь?

– Мы интересовались вратарем. Но по Джанаеву разговоров не было.

– А Мелиховым из "Томи"?

– Нет.

– Как здоровье у Погребняка?

– На первом сборе будет работать в общей группе. Все нормально. Планировали, что он чуть раньше будет тренироваться. Но получилось так, как получилось. Рассчитываем на Пашу.

– То есть его ничего не беспокоит?

– Да у любого футболиста есть какие-то болячки. Знаете, как игроки шутят? Если ты проснулся, а у тебя ничего не болит, значит, ты умер (смеется)

– С "Зенитом" не вели еще переговоров по выкупу прав на Панюкова?

– Пока нет. Но желание такое есть.

– Перед новым годом в твиттере "Урала" пошутили: "Дорогой мистер Моуринью. Как мы поняли, вы ищете работу. У нас кое-что есть – автобус, который мы используем только до и после игры. Есть идеи?" Если серьезно, вы со скепсисом относитесь к стилю этого тренера?

– Да это, видимо, шутка пресс-службы. У нас есть тренер, которого мы уважаем. С Парфеновым хотим добиться результатов. Никакого "автобуса" и никакого Моуринью нам не надо. (Виталий Айрапетов)