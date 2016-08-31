15:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гранат подпишет контракт с "Ростовом" по схеме "2+1"

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По информации "СЭ", сегодня защитник Владимир Гранат подпишет контракт с "Ростовом". Сегодня 29-летний защитник разорвал контракт со "Спартаком" и до конца дня заключит договор с "Ростовом", после чего будет внесен в заявку команды на чемпионат и на групповой турнир Лиги чемпионов. Общий срок контракта – три года, с разбивкой по схеме "2+1".

В этом сезоне Гранат не провел ни одного матча за основной состав "Спартака", выступая в турнире ФНЛ за "Спартак-2" (9 матчей). В прошлом году Гранат провел 14 матчей за "Спартак" в чемпионате России.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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King's Bounty 2

У Бердыева и граната заиграет :))

15:52

спиид

Ростов-на-Дону ставит раком всю страну!!!!!!!

15:38

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