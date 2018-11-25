Глушаков вышел отдельно от команды. Молча

После матча 15-го тура российской премьер лиги между "Спартаком" и "Крыльями Советов" (3:1) капитан красно-белых Денис Глушаков покинул стадион отдельно от команды. Болельщики встретили его хорошо, никаких оскорблений в его адрес не было.

Футболист общался по телефону и не реагировал на вопросы корреспондентов "СЭ", но улыбался и пребывал в нормальном настроении.

Один из юных болельщиков красно-белых попросил у игрока футболку. На что Глушаков ответил: "В следующий раз".

После чего футболист покинул территорию стадиона. Отметим, что сегодня с ним не было сотрудников службы безопасности. (Анастасия Рацкевич, Наталья Юрина)