16:30 | Футбол — РПЛ

Глушаков вышел отдельно от команды. Молча

25 ноября. Москва. Денис Глушаков покидает "Открытие Арену". Фото Наталья Юрина, "СЭ"
25 ноября. Москва. Денис Глушаков покидает "Открытие Арену". Фото Наталья Юрина, "СЭ"
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После матча 15-го тура российской премьер лиги между "Спартаком" и "Крыльями Советов" (3:1) капитан красно-белых Денис Глушаков покинул стадион отдельно от команды. Болельщики встретили его хорошо, никаких оскорблений в его адрес не было.

Футболист общался по телефону и не реагировал на вопросы корреспондентов "СЭ", но улыбался и пребывал в нормальном настроении.

Один из юных болельщиков красно-белых попросил у игрока футболку. На что Глушаков ответил: "В следующий раз".

После чего футболист покинул территорию стадиона. Отметим, что сегодня с ним не было сотрудников службы безопасности. (Анастасия Рацкевич, Наталья Юрина)

 

Спартак - Крылья Советов

 

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