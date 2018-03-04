Гильерме: "Не считаю, что матч стоило перенести"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после ничьей со "Спартаком" в матче 21-го тура чемпионата России (0:0) отметил, что еще рано говорить о том, что его команда не упустит золотые медали. Гильерме считает, что официальные лица приняли правильное решение о проведении встречи в снегопад.

- Как игралось в такой холод?

- Мы уже привыкли так играть. Просто когда такая погода, валит снег без перерыва, играть неудобно.

- Может нужно ли было перенести матч?

- Нет.

- Довольны результатом?

- Самое главное, что мы не проиграли.

- Теперь "Локомотив" уже не упустит золотые медали?

- Еще очень рано так говорить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)