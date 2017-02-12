Георгий Тигиев: "Из действующих футболистов нравится Марселу. А любимый клуб - "Барселона"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев, который, по информации "СЭ", подпишет контракт со "Спартаком", отметил, что натренировал левую ногу после повреждения правой. Также футболист подчеркнул, что ему без разницы, на каком фланге играть.

– Кто вам дал прозвище Тигр?

– Не помню уже. Как в "Анжи" перешел, началось: тигр, тигр... Наверное, болельщики стали так называть.

– На самом деле, у вас же другое.

– Да, в Осетии (Георгий родился в Беслане. – Прим. С.Е.) почему-то зовут Грюней. Наверное, от имени.

– Вам самому какое больше нравится?

– И то, и то. (Смеется.)

– Внешне вас сравнивают с Пуйолем и Давидом Луизом. Ко многому обязывает.

– Луиз не знаю, а вот Пуйоль – да. Я, можно сказать, из-за него и начал волосы отращивать.

– Но каталонец завершил карьеру.

– Из действующих футболистов нравится Марселу. А любимый клуб – "Барселона".

– Почему именно Марселу?

– Из-за стиля – импонирует, как подключается в атаку, то, как в обороне действует, движение. Вообще, поведение на поле.

– Борис Игнатьев в интервью "СЭ" отметил: "Тигиев – двуногий". Как натренировали?

– На самом деле, обычная история. Если получаешь травму одной ноги, начинаешь развивать другую, больше ею играть. У меня так и случилось. Возникли проблемы с правым голеностопом, никак не мог привести его в порядок. И переключился на левую. Плюс меня еще отец заставлял эту ногу развивать. В общем, раньше левая была для ходьбы, а теперь – более-менее.

– А на каком фланге вам удобнее?

– Уже без разницы. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Тигиева