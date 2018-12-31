Геннадий Орлов: "Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не смогут избежать тюрьмы. Игроки заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Сергей Богданович Семак получил такую команду, какая есть, - цитирует "Спорт Уик-энд" Семака. - Он привез с собой из "Уфы" только хорошо знакомого петербуржцам своего помощника Александра Низелика и физиотерапевта Марию Бурову, которая, к слову, в рекордные сроки поставила на ноги Кокорина после "крестов". И он быстро вошел в игру после долгой паузы - и как заиграл, два гола в двух матчах. А потом эта криминальная история. Подвел команду, негодяй. Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят - будут сидеть. А то, что они богаты, еще больше настаивает общественность против - не любят у нас богатых людей.