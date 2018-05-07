Гендиректор "Тосно": "Долгами займемся после финала Кубка"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с задолженностями перед футболистами, из-за которой клубу из Ленинградской области вновь запретили приобретать игроков.

– Мы пока готовимся к финалу Кубка России, – заявил Матюшенко. – Пока в клубе нет плана по разрешению ситуации с долгами. Займемся этим позже.

Накануне палата по разрешению споров РФС запретила "Тосно" регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед ЦСКА за аренду Александра Макарова, а также невыплаченной зарплаты игрокам Александру Буйволову и Рустему Мухаметшину. (Евгений БЕЛОУСОВ)