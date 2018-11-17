Гендиректор "Ахмата" – о ВАР: "Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"? А на подходе еще и "Тамбов" с "Томью"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы.

– "Ахмат" за внедрение системы ВАР? – вопрос Айдамирову.

– За. Но кто это будет оплачивать и как будет все это функционировать...

– "Ахмат" готов платить из своего кармана?

– Половина клубов не готовы и не захотят это делать. Потому что это не только система оборудования, но и ее обслуживание, судьи. Все это скажется на командах. "Ахмат" конечно же за то, чтобы внедрить эту систему.

Но это дополнительная финансовая нагрузка и не маленькая, должен вам сказать. Конечно, есть те, кто готов внедрять ВАР – тот же "Краснодар". Но есть и другие. Если брать весь чемпионат – как можно поставить систему ВАР в "Анжи", например? На подходе другие – "Тамбов", "Томь". Мы видим, что про них пишут.

– Каков выход из ситуации?

– Он есть, но не буду сейчас озвучивать. Рано еще, наверное. Всему свое время. Придем и к этому. Против видеосистемы как таковой никто не возражает, по крайней мере с кем общался, такого не слышал. Единственное, что беспокоит – финансовая сторона. (Арман Мкртчян)