Гаджи Гаджиев: "Сегодня погода не подкачала, а вот 5 декабря "Амкар" ждет с опаской"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после домашней победы в матче 15-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (1:0) отметил, что в концовке встречи соперник добавил и выглядел очень неплохо. По словам специалиста, погода никак не повлияла на результат игры.

– Штурм "Арсенала" в концовке? Это, скорее, некоторая нервозность "Амкара", вызванная стремлением сохранить результат, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Однако нельзя обойти стороной и активные действия соперника. В конце встречи они добавили и смотрелись очень неплохо. Мы же ухудшили взаимодействие. Не получалось сохранить мяч и выходить в атаки.

Погода? Вполне нормальные условия для игры. А вот 5 декабря, согласно прогнозам метеослужб, ожидается до 30 градусов мороза. Но, как говорят, верить синоптикам надо лишь наполовину.

Также хотелось бы отметить, что в это время суток "Амкар" всегда играет даже не на 90 процентов.