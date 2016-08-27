17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Рано смотреть на турнирную таблицу"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире канала "Наш футбол" перед матчем 5-го тура премьер-лиги с "Зенитом" призвал не делать глобальных выводов из удачного старта его команды. Также специалист отметил физическую готовность подопечных.

– Непривычно видеть "Амкар" так высоко в таблице…

– Не стал бы сейчас смотреть на турнирную таблицу. Прошло всего четыре тура, с лидерами мы вообще еще не встречались. Поэтому говорить о месте очень рано. Хотя бы треть пути надо пройти.

– Вы очень уверенно стартовали. В чем секрет? Или только в легком календаре?

– И в календаре, конечно. Стараемся. Футболисты собраны, физически нормально готовы. Вот это главное.

Трансляция матча "Зенит" - "Амкар"

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